Российские гребцы завоевали третье серебро на этапе КМ в Швейцарии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская женская распашная четверка без рулевого в составе Елены Орябинской, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Алевтины Савкиной заняла второе место на третьем этапе Кубка мира по академической гребле, который проходит в швейцарском Люцерне. Российский экипаж показал время 6 минут 40,770 секунд.

Золото выиграла команда Австралии (6.35,820), серебряные медали - у команды Канады (6.40,860).

Женская четверка принесла сборной России третье серебро на этапе КМ в Люцерне. В субботу Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в соревнованиях легковесных безрульных двоек. А Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали серебро в заезде легковесных четверок без рулевого.

Третий этап Кубка мира по академической гребле завершится 9 июля.