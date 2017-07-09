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Российские гребцы завоевали третье серебро на этапе КМ в Швейцарии

Спорт
9 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Второе место заняла женская распашная четверка без рулевого в составе Елены Орябинской, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Алевтины Савкиной

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская женская распашная четверка без рулевого в составе Елены Орябинской, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Алевтины Савкиной заняла второе место на третьем этапе Кубка мира по академической гребле, который проходит в швейцарском Люцерне. Российский экипаж показал время 6 минут 40,770 секунд.

Золото выиграла команда Австралии (6.35,820), серебряные медали - у команды Канады (6.40,860).

Женская четверка принесла сборной России третье серебро на этапе КМ в Люцерне. В субботу Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в соревнованиях легковесных безрульных двоек. А Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин завоевали серебро в заезде легковесных четверок без рулевого.

Третий этап Кубка мира по академической гребле завершится 9 июля.

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