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В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча

Спорт
9 июля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Александр Алексеенко не пострадал

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Молния ударила в главного тренера регби-клуба "Кубань" Александра Алексеенко во время матча чемпионата России с "Металлургом" в Новокузнецке. Об этом сообщает пресс-служба "Кубани".

Матч между "Кубанью" и "Металлургом" завершился со счетом 38:12 в пользу краснодарской команды.

"Конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот, когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю, но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти", - сказал Алексеенко.

"Кубань" после победы в матче поднялась на вторую строчку чемпионата России, набрав 13 очков в четырех матчах. Лидирует после четырех туров красноярский клуб "Енисей", в активе которого 20 очков.

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