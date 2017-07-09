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Экипаж голландца ван ден Бринка выиграл второй этап ралли "Шелковый путь"

Спорт
9 июля, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Лучшим из россиян стал экипаж команды "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова, занявший четвертое место

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Мартин ван ден Бринк

Мартин ван ден Бринк

© EPA/DAVID FERNANDEZ, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Голландец Мартин ван ден Бринк из команды Renault финишировал первым по итогу второго этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Спортсмен показал время - 2 часа 9 минут 45 секунд.

Вторые место занял его соотечественник Жерар де Рой из Iveco, отстав от лидера на на 2,04 минуты. Третьим стал Артур Ардавичус (Iveco) из Казахстана (+3,17).

Лучшим из россиян стал гонщик команды "КамАЗ-мастер" Антон Шибалов (+4.57), занявший четвертое место. Партнеры Шибалова по команде Дмитрий Сотников (+4.57) и Айрат Мардеев (+7,13) финишировали пятым и шестым соответственно. Эдуард Николаев (+24.04) показал десятый результат.

Экипаж ван ден Бринка возглавляет общий зачет грузовиков по итогам двух этапов (3 часа 5 минут и 20 секунд), вторым идет де Рой (+0,13), третьим – Ардавичус (+1,31), Шибалов – четвертый (+2,26). 

В зачете внедорожников первый результат на этапе показал Стефан Петерансель из команды "Пежо" (1 час 22,21 минуты), вторым финишировал Сирил Депрэ на "Пежо", третьим - Себастьян Лёб на "Пежо".  

Второй этап ралли "Шелковый путь" протянулся на 785 километров от Чебоксар до Уфы, скоростной спецучасток был организован в Республике Татарстан. Спортивные автомобили проехали по центральной части Казани, а затем направились в поселок Шали, где был дан старт скоростному участку гонки. На специально отведенных местах маршрута были организованы "зрительские зоны", откуда фанаты автоспорта могли наблюдать за тем, как участники ралли проходят трассу.

"Глубоко символично, что именно в Татарстане в 2009 году начал свою историю проект ралли "Шелковый путь". За прошедшие годы эта инициатива стала настоящим международным проектом, который через спортивный дух соревнований вновь обращает внимание мировой общественности на объединяющую все народы России, Казахстана, Туркменистана и Китая нить древнего шелкового пути. Я искренне желаю участникам ралли хороших результатов и новых достижений", - сообщил на старте второго этапа председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. 

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