Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.

Спортсменка показала результат 2 метра. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,97), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,94).

На предыдущем этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Победа в Лондоне стала для Ласицкене 11-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).

Ласицкене также выступит на Кубке России (14-15 июля), турнире в итальянской Падуе (16 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.