Россиянин Синцов стал третьим на этапе Кубка мира по маунтинбайку

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Синцов занял третье место на этапе Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Победителем стал швейцарец Нино Шуртер с результатом 1 минута 29,48 секунды, вторым финишировал чех Ярослав Кулхавы (0,03 секунды отставания). Синцов отстал от победителя на 0,15 секунды.

Этап Кубка мира в Швейцарии завершится в воскресенье.