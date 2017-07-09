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Рябинский: Кудряшов получил хороший жребий во Всемирной суперсерии бокса

Спорт
9 июля, 19:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Россиянин встретится в 1/4 финала с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA кубинцем Юниером Дортикосом

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Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россиянину Дмитрию Кудряшову выпал хороший жребий во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Такое мнение журналистам высказал Андрей Рябинский, глава промоутерской компании "Мир бокса", с которой работает спортсмен.

"Кудряшов получил хорошую дорогу в суперсерии. Для него участие в этом турнире будет большим опытом. И тот жребий, который он получил, если и не оптимальный, то хороший. Он - человек, у которого так много побед нокаутом, на него обращают внимание во всем мире", - сказал Рябинский.

В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в 1/4 финала с "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирного боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

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