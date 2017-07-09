Боксер Маликов госпитализирован после поединка в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Павел Маликов потерял сознание после боя в Екатеринбурге и был отправлен в больницу. Об этом ТАСС сообщили в медицинской бригаде, которая работает на вечере.
Маликов в 10-раундовом бою за титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг победил японца Даики Канэко по очкам. После поединка россиянин потерял сознание.
"У него серьезная травма плеча, после боя он потерял сознание. Была оказана первая медицинская помощь, после чего боксер был отправлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
Главным событием турнира станет бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.