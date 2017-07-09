Российский боксер Маликов отказался от госпитализации после боя с японцем Канэко

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Павел Маликов отказался от госпитализации в больницу, которая планировалась в связи с разрывом мышцы руки, полученным в поединке против японца Даики Канэко. Об этом Маликов заявил ТАСС.
Маликов в 10-раундовом бою за титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг победил Канэко по очкам. После поединка россиянин потерял сознание.
"Я отказался от госпитализации. У меня разорвана мышца на левой руке, после боя я немного поплыл. Теперь буду оперироваться, а вернуться планирую в декабре", - сказал Маликов.