IAAF отказала шестерым российским легкоатлетам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала шестерым российским спортсменам в допуске к участию в чемпионате Европы среди юниоров. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее IAAF сообщила о расширении прав допуска к международным стартам для еще трех российских легкоатлетов, которые ранее в индивидуальном порядке были допущены только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет). В их числе Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Полина Миллер (бег на короткие дистанции) и Яна Смердова (спортивная ходьба). Согласно документу, указанные спортсмены теперь также имеют допуск к юниорскому чемпионату Европы (до 20 лет).
Как отмечает сайт ВФЛА, отказ в допуске на чемпионат Европы получили Дмитрий Соломатин (многоборье), Сергей Раков (спортивная ходьба), Софья Палкина (метание молота), Юлия Липанова (спортивная ходьба), Кучина Валерия (метание копья), Алексей Худяков (метание диска).
Чемпионат Европы среди юниоров пройдет с 20 по 23 июля в Италии.