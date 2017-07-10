Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - Дортикос

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Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Титул "регулярного" чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом ТАСС сообщил менеджер Кудряшова Василий Костенко.
"На кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона WBA", - сказал Костенко.
В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в 1/4 финала с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.
Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.