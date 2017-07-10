Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - Дортикос

Спорт
10 июля, 9:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поединок россиянина и кубинца пройдет в рамках Всемирной суперсерии бокса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский боксер Дмитрий Кудряшов

Российский боксер Дмитрий Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Титул "регулярного" чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе будет стоять на кону в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом ТАСС сообщил менеджер Кудряшова Василий Костенко.

"На кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона WBA", - сказал Костенко.

В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в 1/4 финала с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
7
Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным ─ не индульгенция
Темы дня
Реклама