Бахмутов: Ночная хоккейная лига пока не подписывала новое соглашение с банком "Югра"

Хоккеисты Владимир Лутченко и Алексей Морозов (слева направо) на матче турнира Ночной хоккейной лиги между командами "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ" © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ночная хоккейная лига еще не заключала новое соглашение по спонсированию с банком "Югра", проблемы с банком не повлияют на финансовое положение лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

С понедельника Центробанк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. На Агентство по страхованию вкладов возложена функция временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Банк "Югра" был одним из спонсоров лиги.

"Проблемы с банком "Югра" на финансовое положение и жизнедеятельность лиги не повлияют. "Югра" финансировала целевым образом определенные мероприятия в лиге, но они не являются первостепенными - все наши основные проекты сохраняются, - сказал Бахмутов. - Старое соглашение с банком истекло в мае. У нас должно было быть подписано новое соглашение на сезон, но пока оно не прорабатывалось".

"Если банк решит вопросы, мы можем встретиться и обсудить вопросы по дальнейшему сотрудничеству", - добавил он.

Ночная хоккейная лига является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи.