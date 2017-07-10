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ВФЛА: IAAF имеет свои критерии для определения атлетов, достойных нейтрального статуса

Спорт
10 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Антидопинговый координатор ВФЛА считает, что присутствие или отсутствие фамилии того или иного атлета в международном пуле тестирования не является решающим фактором при вынесении решений по заявкам

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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) при рассмотрении индивидуальных заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса руководствуется собственными критериями. Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова в беседе с корреспондентом ТАСС выразила мнение, что присутствие или отсутствие фамилии того или иного спортсмена в международном пуле тестирования IAAF не является решающим фактором при вынесении решений по их заявкам.

Накануне еще 16 российских легкоатлетов получили от IAAF нейтральный статус, позволяющий принимать участие в международных стартах. Шестеро спортсменов (Ирина Гордеева, Виктория Прокопенко, Данила Данилов, Ирина Гуменюк, Вячеслав Колесниченко и Константин Лядусов) из этого списка в настоящее время не входят в международный пул тестирования. Кроме того, фамилий Данилова и Колесниченко нет также в обоих пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА): национальном регистрируемом и расширенном. До 9 июля IAAF присваивала статус нейтральных спортсменов только тем атлетам, чьи фамилии на момент объявления были в международном пуле.

"Когда IAAF рассматривает каждую заявку, поданную российскими спортсменами, то использует собственные критерии, - заметила Иконникова. - Для кого-то причиной для отказа является отсутствие в пуле тестирования, кому-то указывают, что они недостаточное количество времени были в пуле. Третьи получают отказ из-за того, что у них было взято мало допинг-проб".

"Когда подают заявки, то основное внимание при их оформлении уделяют 2016 году, - продолжила собеседница агентства. - Нужна информация, был ли атлет в пуле до 2016 года, в каком пуле он состоял в 2016 году и сколько у него проб брали. Есть спортсмены, которые сейчас редко тестируются, но в 2016 году у них брали много допинг-проб. Естественно, учитывается допинговая история самих атлетов и тех людей, кто с ними работал и работает сейчас".

Иконникова заметила, что спортсмен может не состоять в пуле, но постоянно проверяться на учебно-тренировочных сборах в рамках внесоревновательного тестирования. "Я предполагаю, что IAAF и это учитывает, - отметила она. - Именно после обработки всей этой информации кому-то отказывают, а кого-то допускают. Каждому спортсмену они присылают объяснения о причинах отклонения заявок. Но обычно существуют две причины для отказа: малое нахождение в пуле или недостаточное количество сданных допинг-проб".

По информации ТАСС, метатель молота Данилов еще летом 2016 года входил в международный пул тестирования IAAF, бегун на спринтерские дистанции Колесниченко в международном и национальном пулах тестирования в прошлом году отсутствовал.

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