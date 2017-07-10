Около трех тысяч волонтеров пройдут обучение к ЧМ-2018 в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Почти три тысячи волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут обучение в Ростовской области. Их начнут готовить ориентировочно в октябре - ноябре текущего года, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Всего в Ростовской области отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет "Россия-2018" для участия в чемпионате мира по футболу. Волонтеров оргкомитета готовят на базе опорного вуза Донского государственного технического университета (ДГТУ), а городских волонтеров готовят на базе дирекции "Ростов-2018", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов отметил, что на первом этапе обе категории волонтеров пройдут совместное обучение, на котором каждый участник получит общую информацию об истории чемпионата, истории ФИФА и о том, как проводятся соревнования.

"Всего планируется провести девять встреч на базе опорного вуза ДГТУ, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение", - приводит пресс-служба слова Гуськова.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.