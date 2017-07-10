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Следственная палата ФИФА рекомендовала пожизненно отстранить бывшего главу КОНМЕБОЛ

Спорт
10 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Рафаэль Эскивель Мело 10 ноября 2016 года признал себя виновным по семи обвинениям

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовала арбитражной палате комитета пожизненно отстранить от футбольной деятельности бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Рафаэля Эскивеля Мело. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Эскивель Мело 10 ноября 2016 года признал себя виновным по семи обвинениям, среди которых три эпизода мошенничества и три - отмывания денег. После этого следственная палата ФИФА начала расследование в отношении бывшего чиновника и в итоговом докладе рекомендовала пожизненно отстранить его от футбольной деятельности из-за нарушений правил кодекса этики, касающихся общих правил поведения, лояльности, обязательства раскрытия отчетностей, конфликта интересов, а также взяточничества и коррупции. Аналогичные выводы были сделаны палатой в отношении бывшего президента Федерации футбола Никарагуа Хулио Рочи - его также было рекомендовано пожизненно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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