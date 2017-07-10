Шесть кандидатов претендуют на места в комиссии спортсменов МОК

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил кандидатуры шести атлетов для участия в выборах в комиссию спортсменов МОК. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В феврале 2018 года два места в комиссии станут вакантными после окончания срока полномочий нынешнего председателя комиссии Анджелы Раггиро и члена комиссии Адама Пенгилли. В число кандидатов вошли норвежская лыжница Астрид Якобсен, испанский скелетонист Андер Мирамбель, американская лыжница Киккан Рэндалл, финская хоккеистка Эмма Терхо, китайская конькобежка Чжан Хун и итальянский саночник Армин Цоггелер.
Выборы в комиссию спортсменов состоятся во время зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане 9-25 февраля.