Эксперт: соревнования борцов на Спартакиаде учащихся не уступают в зрелищности взрослым

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Соревнования по вольной борьбе на восьмой Спартакиаде учащихся России не уступают в зрелищности и напряженности схваткам профессионалов. Такое мнение высказал чемпион Европы и мира по вольной борьбе Давид Сафарян, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.
В общекомандном зачете турнира по вольной борьбе победу одержала сборная Москвы, вторыми стали спортсмены из Краснодарского края, третье место - у команды Санкт- Петербурга.
"В зрелищности и напряженности борьбы юношеский спорт нисколько не уступает профессиональному, - сказал Сафарян. - Юноши даже больше делают приемов, постоянно атакуют друг друга, где-то даже эти соревнования интереснее смотреть. У взрослых не всегда такие схватки увидишь, потому что здесь уже сказывается и накопленный опыт, и защита хорошая. А здесь все делается больше на эмоциях, и мне, в какой-то степени, наверное, интереснее смотреть юношеский спорт".
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.