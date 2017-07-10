СМИ: волейболист "Зенита" Леон стал самым высокооплачиваемым игроком мира

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СМИ: волейболист "Зенита" Леон стал самым высокооплачиваемым игроком мираСпорт 10 июля, 21:58
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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Игрок казанского клуба "Зенит" Вильфредо Леон стал самым высокооплачиваемым волейболистом в мире. Об этом сообщает словенский портал Siol.net.
Отмечается, что годовая зарплата 23-летнего кубинца, который в 2015 году получил гражданство Польши, составляет $1,4 млн. Второе место в рейтинге занимает французский волейболист итальянской "Модены" Эрвин Нгапет ($1,35 млн), на третьей строчке расположился поляк Бартош Курек из турецкого клуба "Зираат Банкасы" ($1,1 млн).
Помимо Леона в первой десятке присутствуют еще четыре представителя чемпионата России: Дмитрий Мусэрский из "Белогорья" (5-е место, $0,95 млн), Георг Грозер из новосибирского "Локомотива" (7-е, $0,87 млн), Мэтт Андерсон из "Зенита" (8-е, $0,85 млн) и его одноклубник Максим Михайлов (9-е, $0,174).
Леон выступает за "Зенит" с 2014 года. В составе команды из Казани он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным победителем Лиги чемпионов.