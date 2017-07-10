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Сотников: главной задачей на третьем этапе "Шелкового пути" было ехать в своем режиме

Спорт
10 июля, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Победу на третьем этапе одержал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто", Сотников, ставший лучшим из россиян, пришел к финишу четвертым

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главной задачей экипажа команды "КамАЗ" во главе с россиянином Дмитрием Сотниковым на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" было ехать в своем режиме и без ошибок. Слова гонщика приводит пресс- служба соревнований.

Победу на третьем этапе одержал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто". Сотников, ставший лучшим из россиян, пришел к финишу четвертым.

"Ехали сегодня быстро, когда обгоняли соперников даже думали, что что-то у них случилось, настолько медленным показался их темп, - сказал Сотников. - В одном из поворотов видели, что Вязович догоняет, но старались не форсировать события и ехать в своем режиме грамотно и без ошибок - это была главная задача на сегодня. Навигация сегодня была непростая и чем меньше соперников было впереди, тем менее заметным становился след, высокая трава также дезориентировала, но, к счастью, мы справились".

В общем зачете после трех этапов лидирует экипаж чеха Мартина Коломы из команды Tatra, вторым идет россиянин Антон Шибалов из "КамАЗа" (отставание 2 минуты 40 секунд), Сотников расположился на третьей строчке (+5.13).

Следующий этап длиной 785 км и протяженностью спецучастка 157 км пройдет во вторник от города Костанай (Казахстан) до Астаны.

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