Международный олимпийский комитет изменит порядок выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет во вторник в швейцарской Лозанне. На ней может быть изменен процесс выбора столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

Главным событием нынешнего олимпийского года станут выборы столицы летних Игр 2024 года, которые состоятся 13 сентября на 130-й сессии МОК в столице Перу Лиме. На проведение Игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анджелес (США), однако МОК предложил поделить между этими городами Олимпийские игры 2024 и 2028 годов.

Решение о принципиальном изменении в выборном процессе может быть принято на внеочередной сессии МОК во вторник, в таком случае в Лиме будут объявлены сразу две олимпийские столицы, причем фактически они станут известны за два месяца до сессии в Перу. Месяц назад это решение уже было одобрено на заседании исполкома МОК.

Желание распределить летние Олимпийские игры между Парижем и Лос-Анджелесом объяснимо - терять ни одну из этих мощных заявок в МОК не хотят. К тому же после предварительных согласований в Лос-Анджелесе согласны в случае поражения на выборах Игр-2024 провести Олимпиаду в 2028 году, тогда как Париж изначально претендовал лишь на 2024 год.

Однако решение о досрочном объявлении столицы Олимпиады 2028 года может вызвать судебные иски со стороны потенциальных кандидатов, учитывая, что заявочная кампания должна быть открыта лишь в 2019 году. А объявить город, где пройдут летние Игры 2028 года, МОК и вовсе собирался в 2021 году.

Хотят в Германии, не против в России

О желании провести Игры в 2028 году высказывались в нескольких городах Германии, в частности, Берлине и Гамбурге. В мае о вероятности провести в России летнюю Олимпиаду говорил президент страны Владимир Путин, который не исключил возможности борьбы за Игры 2028 года. Путин заявил, что речь может идти не только о Москве, а России в целом - организовать Олимпиаду возможно в Сочи, Санкт- Петербурге или Казани.

Сессия МОК начнется в 14:30 мск в помещении выставочного центра SwissTech в Лозанне. Утром в среду здесь же состоятся презентации заявок Лос-Анджелеса и Парижа.

Сессии МОК предшествовало заседание исполнительного комитета, которое состоялось в Лозанне 9-10 июля. В среду собравшиеся здесь члены МОК проведут рабочие встречи с представителями организационных комитетов Парижа и Лос- Анджелеса.