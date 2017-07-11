Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный олимпийский комитет изменит порядок выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

Спорт
11 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Внеочередная сессия пройдет во вторник в швейцарской Лозанне

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Внеочередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет во вторник в швейцарской Лозанне. На ней может быть изменен процесс выбора столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

Главным событием нынешнего олимпийского года станут выборы столицы летних Игр 2024 года, которые состоятся 13 сентября на 130-й сессии МОК в столице Перу Лиме. На проведение Игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анджелес (США), однако МОК предложил поделить между этими городами Олимпийские игры 2024 и 2028 годов.

Решение о принципиальном изменении в выборном процессе может быть принято на внеочередной сессии МОК во вторник, в таком случае в Лиме будут объявлены сразу две олимпийские столицы, причем фактически они станут известны за два месяца до сессии в Перу. Месяц назад это решение уже было одобрено на заседании исполкома МОК.

Желание распределить летние Олимпийские игры между Парижем и Лос-Анджелесом объяснимо - терять ни одну из этих мощных заявок в МОК не хотят. К тому же после предварительных согласований в Лос-Анджелесе согласны в случае поражения на выборах Игр-2024 провести Олимпиаду в 2028 году, тогда как Париж изначально претендовал лишь на 2024 год.

Однако решение о досрочном объявлении столицы Олимпиады 2028 года может вызвать судебные иски со стороны потенциальных кандидатов, учитывая, что заявочная кампания должна быть открыта лишь в 2019 году. А объявить город, где пройдут летние Игры 2028 года, МОК и вовсе собирался в 2021 году.

Хотят в Германии, не против в России

О желании провести Игры в 2028 году высказывались в нескольких городах Германии, в частности, Берлине и Гамбурге. В мае о вероятности провести в России летнюю Олимпиаду говорил президент страны Владимир Путин, который не исключил возможности борьбы за Игры 2028 года. Путин заявил, что речь может идти не только о Москве, а России в целом - организовать Олимпиаду возможно в Сочи, Санкт- Петербурге или Казани.

Сессия МОК начнется в 14:30 мск в помещении выставочного центра SwissTech в Лозанне. Утром в среду здесь же состоятся презентации заявок Лос-Анджелеса и Парижа.

Сессии МОК предшествовало заседание исполнительного комитета, которое состоялось в Лозанне 9-10 июля. В среду собравшиеся здесь члены МОК проведут рабочие встречи с представителями организационных комитетов Парижа и Лос- Анджелеса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
3
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
4
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дня
5
Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
Темы дня
Реклама