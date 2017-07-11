Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" подписал семилетний контракт с Джонсоном на $35 млн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нападающий Тайлер Джонсон подписал новый семилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По условиям соглашения, 26-летний американец заработает $35 млн.

В прошедшем сезоне Джонсон записал на свой счет 64 (19 шайб + 45 передач) очка в 66 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в НХЛ 308 матчей (все - за "Тампу"), в которых набрал 211 (89 + 122) очков.