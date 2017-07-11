Бывший футболист "Локомотива" Рындюк приговорен к исправительным работам за взятку

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий московского "Локомотива" Николай Рындюк приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 25% зарплаты за дачу взятки в 2016 году на тот момент главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову. Об этом сообщает издание "Прессбол".
Такое решение принял белорусский суд.
Рындюк в бытность главным тренером "Сморгони" дал взятку в €100 Жукову, чтобы тот назначил "нужного" арбитра на матч второго по силе дивизиона чемпионата Белоруссии с "Оршей". По началу Рындюк проходил в деле в качестве свидетеля. После задержания он согласился сотрудничать с правоохранительными органами.
"Сморгонь" был первым клубом в тренерской карьере специалиста. Он выступал за московский "Локомотив" в 1998-1999 гг., проведя 12 игр. В составе московской команды он стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. Помимо этого, на его счету 31 матч и девять голов за дубль столичного клуба. Из российских клубов он также выступал за нижегородский "Локомотив" (2000 год), смоленский "Кристалл" (2000) и казанский "Рубин" (2002). За сборную Белоруссии он провел 13 игр и забил три мяча.