СМИ: футболист "Зенита" Йованович согласовал контракт с французским "Бордо"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский футболист санкт-петербургского "Зенита" Вукашин Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским "Бордо". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По данным издания, "Бордо" заплатит "Зениту" за 21-летнего защитника €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Йованович выступал за "Бордо" на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.

Защитник перешел в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду клуба -"Зенит-2".