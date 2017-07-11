ЧОПы помогут правоохранительным органам в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Частные охранные предприятия (ЧОП) наряду с правоохранительными органами могут быть задействованы в обеспечении безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов.
"Есть намерения использовать потенциал ЧОП при проведении чемпионата мира в 2018 году и других крупных мероприятий", - сказал Веденов на брифинге во вторник.
Он отметил, что в соответствии с законом, на сегодняшний день ЧОПы обязаны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.