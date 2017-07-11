Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский баскетболист Лэнгфорд покинул УНИКС

Спорт
11 июля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

33-летний защитник и казанский клуб пришли к соглашению о расторжении контракта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кит Лэнгфорд

Кит Лэнгфорд

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Американский защитник Кит Лэнгфорд покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний баскетболист и казанский клуб пришли к соглашению о расторжении контракта.

По итога сезона Евролиги-2016/17 Лэнгфорд был награжден призом имени Альфонсо Форда, который вручается лучшему снайперу турнира. В регулярном чемпионате Евролиги он в среднем за матч набирал 21,75 очка.

Американец выступал за УНИКС с 2014 года. В России он также играл за подмосковные "Химки" (2009-2011 гг.).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
7
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
Темы дня
Реклама