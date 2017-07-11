Американский баскетболист Лэнгфорд покинул УНИКС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Американский защитник Кит Лэнгфорд покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний баскетболист и казанский клуб пришли к соглашению о расторжении контракта.

По итога сезона Евролиги-2016/17 Лэнгфорд был награжден призом имени Альфонсо Форда, который вручается лучшему снайперу турнира. В регулярном чемпионате Евролиги он в среднем за матч набирал 21,75 очка.

Американец выступал за УНИКС с 2014 года. В России он также играл за подмосковные "Химки" (2009-2011 гг.).