Футболист "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Баварии"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мюнхенская "Бавария" договорилась о переходе колумбийского футболиста мадридского "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Полузащитник проведет два года в аренде до 30 июня 2019 года, после чего будет выкуплен. Родригес подпишет контракт после прохождения обязательного медицинского обследования.
Родригес включен "Баварией" в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Китай и Сингапур с 16 по 28 июля.
"Подписание Родригеса было большим желанием главного тренера команды Карло Анчелотти. Вместе они успешно работали в "Реале", - прокомментировал подписание контракта с футболистом председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. "Хамес может играть на нескольких позициях, является большим мастером стандартов, опасен у ворот соперника. Нет никаких сомнений, что этот трансфер значительно поднимет уровень нашей команды", - добавил он.
Родригес перешел в "Реал" перед началом сезона-2014/15 за €80 млн в статусе лучшего бомбардира чемпионата мира - 2014 (шесть голов). В составе испанского клуба колумбиец стал двукратным победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17), Суперкубка УЕФА (2014, 2016), клубного чемпионата мира (2014, 2016) и чемпионом Испании (2016/17). Родригес провел за "Реал" 111 матчей, забил 36 голов и сделал 41 результативную передачу. За сборную Колумбии игрок провел 53 матча и забил 18 голов.