Состав сборной России по дзюдо на ЧМ будет назван в августе на сборе в Казани

Почти втрое больше детей соберет вторая смена центра "Сириус- Альтаир" в ДагестанеВ стране 11 июля, 15:41
Производство деталей для Boeing откроется через год в "Титановой долине"Новости Урала 11 июля, 15:15
Ученые успешно завершили испытания по вживлению имплантов, распечатанных на 3D-принтереНовости Урала 11 июля, 15:14
"Урал" готов отдать в аренду футболистов Заболотного и СтавпецаСпорт 11 июля, 15:10
Футболист "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Баварии"Спорт 11 июля, 14:58
Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренеромСпорт 11 июля, 14:55
Шотландский писатель Грэм Макрей Барнет представил в РФ роман "Его кровавый проект"Культура 11 июля, 14:55
Кольчугинский завод изготовил 200 подстаканников для чемпиона НБА "Голден Стэйт"Спорт 11 июля, 14:48
Президент ФК "Урал" поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17"Спорт 11 июля, 14:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по дзюдо на предстоящий чемпионат мира в Венгрии будет оглашен тренерским штабом команды на августовском сборе в Казани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной Хасанби Таов.
"Все важные старты команда прошла, теперь сборной предстоят три сбора - первый сейчас начинается в Адлере, затем мы едем в словенскую Изолу, где будем со 2 по 10 августа, а затем переезжаем в Казань, - рассказал Таов. - Там и будет оглашен состав команды на чемпионат мира, после чего мы вылетаем в Будапешт. Заключительный сбор продлится до 25 августа".
Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. На последнем турнире 2015 года в Астане (в олимпийский год он не проводится) россияне завоевали две личные серебряные награды, их обладателями стали Михаил Пуляев (до 66 кг) и Кирилл Денисов (до 90 кг), а также бронзу выиграли женщины в командном турнире. На Играх в Рио-де-Жанейро на счету россиян было три медали: Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг) завоевали золото, Наталья Кузютина (до 52 кг) - бронзу.