Состав сборной России по дзюдо на ЧМ будет назван в августе на сборе в Казани

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по дзюдо на предстоящий чемпионат мира в Венгрии будет оглашен тренерским штабом команды на августовском сборе в Казани. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной Хасанби Таов.

"Все важные старты команда прошла, теперь сборной предстоят три сбора - первый сейчас начинается в Адлере, затем мы едем в словенскую Изолу, где будем со 2 по 10 августа, а затем переезжаем в Казань, - рассказал Таов. - Там и будет оглашен состав команды на чемпионат мира, после чего мы вылетаем в Будапешт. Заключительный сбор продлится до 25 августа".

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. На последнем турнире 2015 года в Астане (в олимпийский год он не проводится) россияне завоевали две личные серебряные награды, их обладателями стали Михаил Пуляев (до 66 кг) и Кирилл Денисов (до 90 кг), а также бронзу выиграли женщины в командном турнире. На Играх в Рио-де-Жанейро на счету россиян было три медали: Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг) завоевали золото, Наталья Кузютина (до 52 кг) - бронзу.