Трамп намерен обеспечить США право на проведение Олимпиады

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о предпринимаемых его администрацией усилиях в борьбе за право проведения в стране Олимпийских игр. Об этом он сообщил во вторник в своем Twitter, не уточнив ни года, ни типа Олимпиады, за которую намерен бороться.
"Упорно работаем над тем, чтобы добиться для Соединенных Штатов права на проведение [у себя] Олимпийских игр. Следите за новостями!" - написал президент.
США восемь раз принимали у себя Олимпиаду, по четыре раза зимой и летом. Последние Игры - зимние - прошли в стране в 2002 году.
Working hard to get the Olympics for the United States (L.A.). Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.