Футболист Зырянов еще год будет играющим тренером команды "Зенит-2"

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов еще год будет являться играющим тренером команды "Зенит-2". Об этом ТАСС сообщил агент 39-летнего футболиста Сергей Базанов.

"Зырянов еще год будет играющим тренером "Зенита-2". Мы в последние годы не загадываем, пока будем считать, что предстоящий сезон будет крайним, а там уж как получится", - сказал Базанов.

Зырянов выступал за "Зенит-2", входящий в структуру "Зенита", с 2014 года. За основной состав "Зенита" он с 2006 по 2014 годы провел в различных турнирах 283 матча и забил 39 мячей, трижды выиграв чемпионат России, дважды - Суперкубок России, по разу - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок России. До перехода в "Зенит" он выступал за пермский "Амкар" (1995 - 1999), московское "Торпедо" (2000 - 2006).

В активе Зырянова 52 матча и семь голов за сборную России, в составе которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.