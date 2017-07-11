Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CAS

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский каноист Илья Штокалов получит бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского на решение о его четырехлетней дисквалификации. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Тарновский опротестовал решение в CAS. В суде, в свою очередь, сделали вывод, что ему не удалось доказать свою невиновность. Все результаты молдаванина, начиная с 8 июля 2016 года, аннулированы, в том числе третье место Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в заезде на 1000 метров.

Таким образом, бронзовая награда Олимпиады-2016 перейдет к Штокалову, финишировавшему в том заезде четвертым. По итогам фотофиниша гонки третий результат присудили Тарновскому, который показал время 4 минуты 00,852 секунды, Штокалов занял четвертое место со временем 4.00,963. Золотую медаль выиграл немец Себастьян Брендель, серебряную - бразилец Исакияс Кейрош.