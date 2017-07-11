Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CAS

Спорт
11 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала молдавского спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Штокалов

Илья Штокалов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский каноист Илья Штокалов получит бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского на решение о его четырехлетней дисквалификации. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Тарновский опротестовал решение в CAS. В суде, в свою очередь, сделали вывод, что ему не удалось доказать свою невиновность. Все результаты молдаванина, начиная с 8 июля 2016 года, аннулированы, в том числе третье место Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в заезде на 1000 метров.

Таким образом, бронзовая награда Олимпиады-2016 перейдет к Штокалову, финишировавшему в том заезде четвертым. По итогам фотофиниша гонки третий результат присудили Тарновскому, который показал время 4 минуты 00,852 секунды, Штокалов занял четвертое место со временем 4.00,963. Золотую медаль выиграл немец Себастьян Брендель, серебряную - бразилец Исакияс Кейрош.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
В Абхазии убит турист из России
4
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
5
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама