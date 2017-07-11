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Словачка Рыбарикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Спорт
11 июля, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Она одержала победу над американкой Коко Вандевеге в двух сетах со счетом 6:3, 6:3

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Словачка Магдалена Рыбарикова обыграла американку Коко Вандевеге в матче 1/4 финала Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд -  £31,6 млн).

Рыбарикова одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 над американкой, "посеянной" на турнире под 24-м номером. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Для 28-летней Рыбариковой выход в полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она не проходила дальше третьего раунда Уимблдона или Открытого чемпионата США. Во втором круге соревнований Рыбарикова обыграла чешку Каролину Плишкову (3), которая станет первой "ракеткой" мира по итогам турнира после поражений немки Ангелик Кербер (1) и румынки Симоны Халеп (2).

В полуфинале Рыбарикова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), которая в своем четвертьфинале обыграла россиянку Светлану Кузнецову (7).

Уимблдон завершится 16 июля.

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