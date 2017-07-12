Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьере

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором станет для боксера Флойда Мэйуэзера-младшего последним в профессиональной карьере. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит портал Boxingscene.
Мэйуэзер завершил карьеру 12 сентября 2015 года после победы над американцем Андре Берто. В марте 2017 года американец объявил о возобновлении карьеры ради боя с Макгрегором. Бой между Мэйуэзером и ирландцем по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
"Не важно, что случится 26 августа, я больше не могу. Я больше не могу это делать, мое тело слишком изношено, это слишком сложно для меня. Мое тело доведено до предела, это изнурительно", - заявил Мэйуэзер.
"Поначалу это было круто. Я думал, что готов набрать лучшую форму, но это оказалось слишком сложно. Я не тот боец, каким был два года назад. Это и делает предстоящий поединок таким интересным", - добавил американец.
40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.