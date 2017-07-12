Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеру

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не намерен завершать карьеру после поражения от австралийца Джеффа Хорна в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом Пакьяо написал на своей странице в Twitter.

"Я люблю этот вид спорта, и, пока есть желание, я буду боксировать ради моей семьи, фанатов и страны", - сообщил он.

I love this sport and until the passion is gone, I will continue to fight for God, my family, my fans and my country. pic.twitter.com/mcfegAOSIi — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 12 июля 2017 г.

Пакьяо 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам. После поражения тренер боксера Фредди Роуч заявил, что посоветует филиппинцу завершить карьеру.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.