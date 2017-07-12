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Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеру

Спорт
12 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

После поражения Пакьяо от Джеффа Хорна тренер боксера Фредди Роуч заявил, что посоветует филиппинцу завершить карьеру

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не намерен завершать карьеру после поражения от австралийца Джеффа Хорна в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом Пакьяо написал на своей странице в Twitter.

"Я люблю этот вид спорта, и, пока есть желание, я буду боксировать ради моей семьи, фанатов и страны", - сообщил он.

Пакьяо 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга - 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам. После поражения тренер боксера Фредди Роуч заявил, что посоветует филиппинцу завершить карьеру.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец - бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.

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