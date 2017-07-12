Восстановление футболиста "Арсенала" Максимова займет несколько недель

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Восстановление травмированного полузащитника тульского футбольного клуба "Арсенал" Ильи Максимова займет несколько недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.
30-летний футболист получил повреждение на сборе команды в Австрии.
"У него повреждение мышцы, восстановление займет пару недель", - сказал Балашов.
Учебно-тренировочный сбор "Арсенала" в Австрии проходил с 24 июня по 7 июля.