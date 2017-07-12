Агент: ООО "ХК "Динамо" предоставит игрокам юридическую поддержку в вопросе выплат долгов

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ООО "Хоккейный клуб "Динамо" обещал игрокам клуба юридическую поддержку в вопросе выплат задолженностей. Об этом ТАСС сообщил агент ряда игроков команды Валерий Матвеев.

4 июля 42 игрока "Динамо" получили статус неограниченно свободных агентов из-за долгов за три месяца, которые перед ними имеет АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Позже такой же статус получили капитан "Динамо" в прошлом сезоне форвард Алексей Терещенко, а также защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский. Никулин и Вишневский, а также ряд игроков с действовавшими на тот момент контрактами подписали новые соглашения с ООО "ХК "Динамо". В середине июня Терещенко сообщил, что не будет играть за клуб, пока не будут выплачены долги перед игроками, другими сотрудниками клуба и детско-юношеской школы.

"Сейчас он [Терещенко] прекрасно понимает, что одно с другим никак не связано: у него в приоритете - выступление за свой родной клуб. По мере возможности будет решаться вопрос с долгами, тем более что новый клуб в этом вопросе обещал игрокам юридическую поддержку, - сказал Матвеев. - Алексей общался с новым руководством "Динамо", и стороны нашли компромисс. Что касается вопроса погашения задолженности, то никакой ясности в этом вопросе пока нет - скорее всего, АНО ОХК "Динамо" будет банкротиться".

Воспитанник школы "Динамо" Терещенко выступал за клуб с 1998 по 2005 годы, а также играет за него с 2014 года. В составе бело-голубых стал чемпионом России в 2000 и 2005 годах, является чемпионом суперлиги в составе "Ак Барса" (2006) и "Салавата Юлаева" (2008). В 2010 году в составе "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина. В сборной России стал чемпионом мира в 2008, 2009 и 2012 годах.