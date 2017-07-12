Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановке

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Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановкеСпорт 12 июля, 13:56
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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия прилагает все усилия, чтобы футбольные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года прошли в безопасной и спокойной обстановке. Об этом заявил в среду зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, комментируя ратификацию нижней палатой парламента Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.
"Мы очень серьезно относимся к безопасности всех участников спортивных мероприятий и прилагаем все усилия, чтобы футбольные матчи прошли в безопасной и спокойной обстановке. Со своей стороны мы ожидаем самого тесного сотрудничества в этом вопросе со всеми участниками чемпионата мира, со странами, откуда к нам приедут зрители и футбольные болельщики", - заявил Газзаев, выступая на пленарном заседании палаты.
Он подчеркнул, что "документ направлен на проведение спортивных соревнований в духе гостеприимства и безопасности для всех участников на стадионах и за их пределами, на улучшение диалога между полицией, местными органами власти, футбольными клубами и болельщиками".
Точку зрения Газзаева разделил и член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. "Ратификация Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей, особенно важна в свете предстоящего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, принятие документа позволит пресечь даже просто попытки и планы совершить беспорядки на стадионах", - заявил Свищев.
На его взгляд, "ратификация этого документа вновь продемонстрирует другим странам, что в России вопросы безопасности на спортивных мероприятиях являются первостепенными". "Безопасность во время проведения крупных спортивных мероприятий уже не является проблемой отдельно взятого государства, поэтому ратификация такой конвенции в России подтверждает ее вовлеченность в международную систему координат в вопросах противодействия хулиганству в различных видах спорта", - подчеркнул депутат.
"Для реализации положений этой конвенции в России уже принят ряд федеральных законов, подготовлены основные подзаконные нормативные правовые акты. Законодательная база нашей страны готова к тому, чтобы заложенный в конвенции комплексный подход к обеспечению безопасности на объектах спорта заработал в полную силу", - заключил политик.
Госдума в среду ратифицировала конвенцию Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.
Документ был подписан от имени РФ 3 июля 2016 года в рамках четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными командами Франции и Исландии на стадионе Стад-де-Франс в городе Сен-Дени (Франция). "Целью конвенции является обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы при проведении не только футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.
Конвенцией, согласно сопроводительным документам, предусматривается "создание государствами-участниками в системе своих правоохранительных органов национального футбольного информационного пункта для обмена стратегической и оперативной информацией в отношении футбольных матчей с иностранным участием, рассмотрение вопроса о наделении судов и административных органов полномочиями по наложению санкций на лиц, виновных или участвовавших в неправомерных действиях, в том числе по ограничению поездок таких лиц на футбольные мероприятия, проводимые в другой стране, а также создание комитета Совета Европы по безопасности и защите на спортивных мероприятиях".
Как сообщила на заседании замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, в настоящее время конвенцию подписали 26 государств, ратифицировали только два - Франция и Монако. По ее словам, если Россия станет третьим государством, ратифицировавшим документ, она войдет в тройку стран, "которым будет предоставлено преимущественное право по формированию комитета СЕ по безопасности и защите на спортивных мероприятиях".