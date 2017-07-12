Прядкин: билетов на матч за Суперкубок России по футболу практически не осталось

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Практически все билеты на матч за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" проданы. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"Кубок конфедераций задал старт нашего сезона, а первый матч - это игра за Суперкубок, на которую практически не осталось билетов", - сказал Прядкин.
Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", игра начнется в 21:30 мск.
"Спартак" является действующим чемпионом России, а "Локомотив" - обладателем Кубка страны.
Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.