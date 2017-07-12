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Прядкин призвал любителей футбола на матчах РФПЛ болеть так же, как на Кубке конфедераций

Спорт
12 июля, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 стартует 15 июля

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Болельщики на матче Кубка конфедераций

Болельщики на матче Кубка конфедераций

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин надеется, что болельщики на матчах чемпионата России будут поддерживать команды так же цивилизовано, как и на играх Кубка конфедераций. Об этом Прядкин рассказал на пресс- конференции в ТАСС.

"К нашей стране приковано самое пристальное внимание, и все матчи в этом сезоне будут смотреть [международные организации], следить за поведением фанатов. Мы призываем, чтобы боление было очень правильное, организованное, такое, которое очень понравилось всем на Кубке конфедераций. Мы хотели бы, чтобы наши матчи были проведены на самом высоком уровне с точки зрения взаимодействия болельщиков, команд и организаций", - сказал Прядкин.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля. Игры Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.

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