Прядкин призвал любителей футбола на матчах РФПЛ болеть так же, как на Кубке конфедераций

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчейСпорт 12 июля, 15:57
ДОНСТРОЙ зафиксировал рост средней площади и бюджета покупаемых квартирНовости партнеров 12 июля, 15:56
РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭССпорт 12 июля, 15:44
РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторовСпорт 12 июля, 15:42
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиянПолитика 12 июля, 15:33
РФС: решение по потолку зарплат для молодых футболистов может быть принято в сентябреСпорт 12 июля, 15:28
В московском парке "Зарядье" начался монтаж аттракциона "Полет над Россией"Общество 12 июля, 15:25
"Сибирь": календарь КХЛ значительно лучше первоначального вариантаСпорт 12 июля, 15:25
РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезонСпорт 12 июля, 15:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин надеется, что болельщики на матчах чемпионата России будут поддерживать команды так же цивилизовано, как и на играх Кубка конфедераций. Об этом Прядкин рассказал на пресс- конференции в ТАСС.
"К нашей стране приковано самое пристальное внимание, и все матчи в этом сезоне будут смотреть [международные организации], следить за поведением фанатов. Мы призываем, чтобы боление было очень правильное, организованное, такое, которое очень понравилось всем на Кубке конфедераций. Мы хотели бы, чтобы наши матчи были проведены на самом высоком уровне с точки зрения взаимодействия болельщиков, команд и организаций", - сказал Прядкин.
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля. Игры Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.