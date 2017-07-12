РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и субхолдинг "ГПМ Матч" начали переговоры о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Мы проведем еще одну встречу с руководителем "Матч ТВ", а сейчас уже вступили в переговоры по новому контракту", - сказал Прядкин.
"Из чего слагаются доходы лиг? На первом месте - телевизионные права, затем - билеты, мерчендайзинг, спонсоры. У нас же на первом месте - спонсоры. Мы хотим реанимировать нашу платную подписку", - заявил глава РФПЛ.
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов отметил, что лига и телеканал "ищут правильный баланс". "Мы на начальной стадии переговоров. "Матч ТВ" хочет больше получать от этого контракта. Он может капитализировать этот контракт только за счет рекламы и платной подписки", - сказал Суворов.
РФПЛ в сентябре 2015 года заключила трехлетний контракт с компанией "НТВ-Плюс", по которому за передачу прав на показ матчей чемпионата России она будет зарабатывать порядка €22 млн в год.