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РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчей

Спорт
12 июля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В РФПЛ отметили, что стороны "ищут правильный баланс"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и субхолдинг "ГПМ Матч" начали переговоры о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы проведем еще одну встречу с руководителем "Матч ТВ", а сейчас уже вступили в переговоры по новому контракту", - сказал Прядкин.

"Из чего слагаются доходы лиг? На первом месте - телевизионные права, затем - билеты, мерчендайзинг, спонсоры. У нас же на первом месте - спонсоры. Мы хотим реанимировать нашу платную подписку", - заявил глава РФПЛ.

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов отметил, что лига и телеканал "ищут правильный баланс". "Мы на начальной стадии переговоров. "Матч ТВ" хочет больше получать от этого контракта. Он может капитализировать этот контракт только за счет рекламы и платной подписки", - сказал Суворов.

РФПЛ в сентябре 2015 года заключила трехлетний контракт с компанией "НТВ-Плюс", по которому за передачу прав на показ матчей чемпионата России она будет зарабатывать порядка €22 млн в год.

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