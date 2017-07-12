ЦСКА: домашняя арена клуба будет соответствовать требованиям КХЛ к началу сезона

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ЛДС ЦСКА им. Боброва будет соответствовать требованиям Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к старту сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент московского ХК ЦСКА Игорь Есмантович.

В среду вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что лига надеется на перенос ЦСКА домашних матчей плей-офф сезона-2017/18 на арену "Мегаспорт" на Ходынке. Функционер также предположил, что освещение на ЛДС ЦСКА им. Боброва не соответствует установленным критериям.

"К началу сезона все у нас [в ЛДС ЦСКА им. Боброва] будет соответствовать требованиям. Относительно матчей плей- офф пока сказать не могу, у нас пока не принят бюджет на 2018 год. Смогу ответить только после его принятия", - сказал Есмантович.

ЛДС ЦСКА им. Боброва вмещает порядка 5 тысяч зрителей. Ранее Есмантович рассказал, что клуб в предстоящем сезоне пока не планирует играть на Ходынке.