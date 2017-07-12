Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

ТАСС, 12 июля. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли австралиек Кейси Деллаккву и Эшли Барти и вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде.

Россиянки, "посеянные" на турнире под вторым номером, одержали победу над австралийками (8) в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Макарова и Веснина сыграют с победительницами другого четвертьфинального матча, в котором швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чжань Юнжань (3) встретятся с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветы Пешке (12).

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов) - завершится 16 июля.