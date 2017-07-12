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Прядкин: критерии для легионеров в чемпионате РФПЛ будут ужесточены

Спорт
12 июля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По словам главы РФПЛ, клубы поддержали лимит "10+15", но есть мнение специалистов, что лучше схема "9+16" или даже "11+14"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Качественные критерии для футболистов из других стран будут со временем введены в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Лимит по схеме "6+5", действующий сейчас в РФПЛ, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.

"Мы думаем над оптимальным решением. В принципе, клубы поддержали "10+15", но есть мнение специалистов, что лучше схема "9+16" или даже "11+14". Решение примет исполком, но критерии по привлечению иностранцев будут ужесточены, клубы сами это понимают", - сказал Прядкин.

"Я помню времена, например, с 2001 по 2005 год, когда по 30 легионеров возили по побережью Антальи из команды в команду, отдельную гостиницу для них снимали. Такого уже давно нет. Сейчас российские клубы привлекают игроков точечно, под конкретные позиции. И, поверьте, не разбрасываются деньгами", - отметил президент РФПЛ.

Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

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