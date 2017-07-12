Первая "ракетка" мира британец Маррей проиграл американцу Куэрри в 1/4 финала Уимблдона

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ЛОНДОН, 12 июля. Британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн), и не сумел выйти в полуфинал.
Маррей, "посеянный" на турнире под первым номером, уступил Куэрри (24) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа и 41 минуту. Маррей является действующим победителем Уимблдона. Из-за проигрыша в 1/4 финала британец может потерять первое место в рейтинге, в случае если серб Новак Джокович (2) выиграет турнир.
Для Куэрри полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее он один раз доходил до четвертьфинала на лондонских кортах в 2016 году. Тогда в матче третьего круга Куэрри в четырех сетах обыграл Джоковича, который на тот момент являлся первой "ракеткой" мира.
В полуфинале американец встретится с победителем другого четвертьфинального матча между люксембуржцем Жилем Мюллером (16) и хорватом Марином Чиличем.
Уимблдон завершится 16 июля.