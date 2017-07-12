Семин: ничего страшного в позднем начале матча за Суперкубок России по футболу нет

БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Позднее начало матча за Суперкубок России между столичными футбольными клубами "Локомотив" и "Спартак" не доставит проблем командам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч за Суперкубок России пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в пятницу и начнется в 21:30 мск.

"Правильно, что нас впервые покажут по Первому каналу, это важное событие, что там есть российский футбол. Я думаю, что мы все подстроились под ситуацию, которая есть, - после программы "Время" будет финал Суперкубка. Это же замечательно, проведем утром небольшую тренировку, поэтому нет ничего страшного", - сказал Семин.

"Примерно так же мы будем играть в еврокубках: "Спартак" - в Лиге чемпионов, а мы - в Лиге Европы. Бывало такое, что играли за полночь - когда было очень жарко, матчи начинали после 21:00. Ничего страшного в этом не вижу, сдвинем один или два часа и все", - добавил Семин.