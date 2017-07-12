Российские клубы суммарно тратят на дисциплинарные штрафы 30-31 млн рублей в год

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Клубы суммарно перечисляют Российскому футбольному союзу (РФС) 30-31 млн рублей в год за дисциплинарные нарушения, эти деньги расходуются на развитие детского футбола и подготовку контролеров- распорядителей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.

"В год Контрольно-дисциплинарный комитет РФС выносит порядка 1200 решений, треть из них приходится на матчи РФПЛ. Мы вышли на сумму порядка 30-31 миллиона рублей в год. Бюджет РФС - свыше трех миллиардов рублей, так что сумма штрафов - это порядка одного процента от бюджета", - сказал Рогачев.

"Эти деньги были потрачены на восемь турниров среди несовершеннолетних. 800 тысяч рублей из них были потрачены на подготовку контролеров-распорядителей", - добавил он.

По словам Рогачева, было подготовлено 10 тысяч контролеров-распорядителей. "Планируется подготовить еще около восьми тысяч человек", - отметил он.