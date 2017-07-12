Гонщик "КамАЗа" Сотников рассчитывал на упорную борьбу на пятом этапе "Шелкового пути"

ТАСС, 12 июля. Гонщик команды "КамАЗ" Дмитрий Сотников рассчитывал на упорную борьбу на пятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". Его слова приводит официальный сайт соревнований.

Сотников стал победителем пятого этапа ралли-рейда, второе и третье места заняли его партнеры по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев соответственно. В общем зачете грузовиков по итогам пяти этапов Сотников вышел на первое место со временем 15 часов 25 минут 26 секунд. Шибалов - второй (+48 секунд), чех Мартин Коломы из команды "Татра" - третий (+15 минут 27 секуна).

"Этап проехали так, как нас учили, были степные дороги, сначала извилистые холмистые трассы, затем - скоростные, - сказал Сотников. - Ехали вместе с Антоном Шибаловым, ехали быстро. Но нам было проще, поскольку стартовали с 20-х позиций, мы уже видели трек, следы, обидно, что у всех наших соперников начались проблемы. По опыту прошлого года мы рассчитывали на упорную борьбу, ведь всегда хочется бороться с сильными соперниками, это позволяет повысить свой собственный уровень".

Шестой этап протяженностью 597,13 км (спецучасток - 387,86 км) пройдет по маршруту от казахстанского города Семей до азербайджанского Урджара 13 июля.