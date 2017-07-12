Гончар назначен ассистентом главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"

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ТАСС, 12 июля. Россиянин Сергей Гончар назначен на пост помощника главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" американца Майка Салливана. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Последние два сезона Гончар работал в "Питтсбурге" в качестве тренера по развитию защитников. Как отметил Салливан, роль Гончара в оказании помощи молодым игрокам обороны оказалась решающей для победы в Кубке Стэнли.
"Сергей добавит нашей команде богатые хоккейные знания, - заявил Салливан. - Его карьера говорит сама за себя. Он получит полноценную тренерскую роль в клубе. Его работа во время плей-офф - бесценна, особенно с молодыми защитниками".
Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 гг. - в качестве тренера.