Гончар назначен ассистентом главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"

ТАСС, 12 июля. Россиянин Сергей Гончар назначен на пост помощника главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" американца Майка Салливана. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона Гончар работал в "Питтсбурге" в качестве тренера по развитию защитников. Как отметил Салливан, роль Гончара в оказании помощи молодым игрокам обороны оказалась решающей для победы в Кубке Стэнли.

"Сергей добавит нашей команде богатые хоккейные знания, - заявил Салливан. - Его карьера говорит сама за себя. Он получит полноценную тренерскую роль в клубе. Его работа во время плей-офф - бесценна, особенно с молодыми защитниками".

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 гг. - в качестве тренера.