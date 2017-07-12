Джокович не смог завершить четвертьфинал с Бердыхом на Уимблдоне из-за травмы

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович снялся с Уимблдона во время четвертьфинального матча против чеха Томаша Бердыха из-за травмы.

Серб, "посеянный" на турнире под вторым номером, отказался от борьбы с чехом (11) из-за повреждения правого плеча во втором сете, уступая в счете 6:7 (2:7), 0:2. Джокович снялся с турнира серии Большого шлема впервые с 2009 года, когда он отказался от борьбы в четвертьфинальном матче с американцем Энди Роддиком на Открытом чемпионате Австралии.

Бердых одержал третью победу в карьере над Джоковичем, с которым он играл 28 раз. Последний раз в очном противостоянии чех выиграл в 2013 году. С тех пор серб победил 12 раз кряду. Бердых второй год подряд выходит в полуфинал Уимблдона и третий раз в карьере, в 2010 году он дошел до финала.

После поражения первой "ракетки" мира британца Энди Маррея (1) в 1/4 финала турнира от американца Сэма Куэрри (24) Джокович мог возглавить мировой рейтинг в случае победы на Уимблдоне. Маррей сохранит за собой первое место в рейтинге по итогам турнира.

В полуфинале Бердых сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3), который в своем четвертьфинале в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл канадца Милоша Раонича (6). Во втором матче 1/2 финала сыграют Куэрри и хорват Марин Чилич (7), победивший люксембуржца Жиля Мюллера.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов). Соревнования завершатся 16 июля.