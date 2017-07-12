Белорусский БАТЭ и армянский "Алашкерт" сыграли вничью в матче квалификации футбольной ЛЧ

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ТАСС, 12 июля. Белорусский БАТЭ сыграл вничью с армянским "Алашкертом" в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове.
Оба гола в матче забил полузащитник БАТЭ Алексей Риос. На 43-й минуте он поразил ворота соперника, а на 78-й минуте Риос забил мяч в свои ворота. Ответный матч пройдет 18 июля в городе Мартуни.
Результаты других матчей среды:
"Спартакас" (Латвия) - "Астана" (Казахстан) - 0:1
АПОЭЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:0
"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения) - 1:2
"Мальмё" (Швеция) - "Вардар" (Македония) - 1:1
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Гонвед" (Венгрия) - 2:1
"Шериф" (Молдавия) - "Кукеси" (Албания) - 1:0
Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 июля.