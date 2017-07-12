Белорусский БАТЭ и армянский "Алашкерт" сыграли вничью в матче квалификации футбольной ЛЧ

ТАСС, 12 июля. Белорусский БАТЭ сыграл вничью с армянским "Алашкертом" в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Борисове.

Оба гола в матче забил полузащитник БАТЭ Алексей Риос. На 43-й минуте он поразил ворота соперника, а на 78-й минуте Риос забил мяч в свои ворота. Ответный матч пройдет 18 июля в городе Мартуни.

Результаты других матчей среды:

"Спартакас" (Латвия) - "Астана" (Казахстан) - 0:1

АПОЭЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:0

"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения) - 1:2

"Мальмё" (Швеция) - "Вардар" (Македония) - 1:1

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Гонвед" (Венгрия) - 2:1

"Шериф" (Молдавия) - "Кукеси" (Албания) - 1:0

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 июля.