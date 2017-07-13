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Скабелка: Хиетанен может продолжить карьеру в "Авангарде"

Спорт
13 июля, 10:48 UTC+3 ОМСК ОМСК 13, июля. /ТАСС

Ранее Хиетанен выступал за московское "Динамо"

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Юусо Хиетанен

Юусо Хиетанен

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" может подписать контракт с финским защитником Юусо Хиетаненом. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка.

Ранее о возможном переходе Хиетанена, выступавшего за московское "Динамо", сообщила газета "Спорт-Экспресс". В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Хиетанен в 57 матчах за бело-голубых набрал 30 очков (12+18), а в девяти играх плей-офф на его счету один гол и две передачи.

"Возможно, он появится в команде. Пока я ничего не могу сказать об этом", - сказал Скабелка.

С 20 июля по 2 августа омская команда проведет сбор в немецком Фюссене. "Конкуренция в команде достаточно большая, тренировочный тонус очень высокий. У нас шесть полных пятерок и еще одна тройка. Шесть пятерок поедет на сборы в Германию", - отметил он.

"Авангард" примет участие в двух предсезонных турнирах: в Кубке президента Казахстана в Астане (6-12 августа) и Мемориале Виктора Блинова в Омске (15-19 августа).

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