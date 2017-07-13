Защитник Армаш в ближайшие дни подпишет контракт с "Анжи"

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МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Подписание контракта между клубом Российской футбольной премьер-лиги "Анжи" и защитником сборной Молдавии Игорем Армашем планируется в течение ближайших двух дней. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Николай Пырнэу.
Ранее СМИ сообщали о том, что 29-летний защитник прибыл в расположение махачкалинского клуба. В первом туре чемпионата России сезона-2017/18 "Анжи" сыграет с ЦСКА, матч состоится в субботу в Каспийске.
"Контракт еще не подписан, обсуждаем фактические детали. Думаю, что если ничего непредвиденного не случится, то в ближайшие два дня Игорь станет игроком "Анжи", - сообщил Пырнэу.
Армаш после завершения сезона-2016/17 покинул в качестве свободного агента "Кубань". По словам Пырнэу, у краснодарского клуба остались долги перед игроком. "Долг по- прежнему существует, если не ошибаюсь, то "Кубань" должна Армашу зарплату за девять месяцев. Не могу сказать по сумме, но они должны деньги не только Игорю, но и игрокам у которых истек контракт с клубом еще год назад: это и Бальде, и Букур, и Шандао", - сказал агент.
Пырнэу отметил, что "Кубань" до сих пор не расплатилась с румынским тренером Даном Петреску, агентом которого он также является. "Ничего не изменилось и в ситуации с Даном Петреску, если долг не будет погашен до 15 июля, то в понедельник 17-го числа мы первым делом подадим коллективное заявление в Спортивный арбитражный суд", - заявил Пырнэу.